موسيماني: الأهلي يحرز الأهداف دائماً..و«فلسفتي» طريقة صن داونز لكن ليس لدي سيرينو

/640582/موسيماني-الأهلي-يحرز-الأهداف-دائماوفلسفتي-طريقة-صن-داونز-لكن-ليس-لدي-سيرينو

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج تصريحات موسيماني:

ووجه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رسالة نادي كايزر تشيفز في تصريحات شبكة "IOL" الجنوب إفريقية.

وقال موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي: " دائماً فريقي يحرز الأهداف ، هذا ما نعمل عليه داخل القلعة الحمراء، هو إحراز الأهداف وهز شباك الخصوم، نحن نسجل حتى عندما تعتقد أننا لا يمكننا".

وتابع: "شاهدت الهدفين اللذين سجلناهما في صن داونز، من أين أتيا، أنت لا تعرف أبداً".

واستكمل: "لقد سجلنا بعض الأهداف الجميلة ضد الترجي، لعبنا بالطريقة التي أريد أن يلعب بها الفريق، فلسفتي، طريقة صن داونز، لكن ليس لدي سيرينو أو ثيمبا زواني هنا، لذلك نقوم بما يتعين علينا القيام به مع اللاعبين المتواجدين".

واردف: "لايمكن ابداً الأستهتار بفريق كايزر تشيفز من الممكن أن يحرزوه طالما يتواجد نوركوفيتش يمكنه دائماً التسلل إلى داخل منطقة الجزاء والتسجيل".

واستمر: "دوري أبطال إفريقيا بطولة مختلفة تحتاج إلى الخبرة، مختلفة تماماً عن مسابقات الدوري المحلية، الأمر ليس كم أنت جيد أو كم أنت بارع في تمرير الكرة، لكنها بطولة صعبة للغاية، وبالتالي، فالخبرة مهمة جدًا".

واضاف: "كايزر يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزن استطاعوا ان يتأهلوا لنهائي دوري ابطال إفريقيا، أقوياء في الكرات الثابتة، لديهم إريك ماثوهو، ليوناردو كاسترو وسمير نوركوفيتش".

وأختتم حديثة قائلاً: "فريق كايزر تشيفز دائماً مايسجلون الاهداف عن طريق ركلات الجزاء.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.