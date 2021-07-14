/640586/النائب-أحمد-الشناوي-يستعرض-مشاكل-الرصف-فى-مدينة-أبو-تيج-بأسيوط-صور-وفيديو

قال النائب أحمد الشناوي، عضو البرلمان، أن النواب لا يحضرون الاجتماع التنفيذي للمحافظة، إضافة إلى عدم الاطلاع علي خطة المحافظة،مشيرا إلى أن نواب أسيوط ليس لهم أي جهود تذكر مع المحافظ.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب أحمد الشناوي بشأن تدهور الطرق فى مدينة أبو تيج باسيوط.

واشار النائب أحمد الشناوي، إلى تدوهر الطرق الموجودة فى مدينة ابو تيج بمحافظة اسيوط ، خاصة بعد دخول الغاز الطبيعي، موضحا أن المحافظ وجه رئيس المدينة بتمهيد الطرق فيها حتي يتمكن المواطنون من السير بالمدينة، بعد تبرعه بقطع غيار جديدة لأدوات الادارةالمحلية المتعطلةعن العمل.

تدهور الطرق فى اسيوط

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ولمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الخاصة بمحافظة اسيوط بحضور المحافظ اللواء عصام سعد.

كما أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية هي المنوط بها التفتيش والمراقبة، فضلا عن تقديم الدعم المادي حكوميا واصدار كتابات دورية للمحافظين، بصفتها الوزارة التنسيقية بين المحافظات والحكومة،مشيدا يعقد بروتوكول بين الوزارة وهيئة الطرق والكباري .

‏ من جهته قال محافظ أسيوط أعجز عن الكلام وأنا موجود في برلمان الشعب وشرف لي وخالص التقدير للنواب والنائب أحمد السجيني ونواب أسيوط.

‏واضاف اللواء عصام سعد "نحن هنا لنناقش بقلب مفتوح وشفافية ومصداقية ويعلم الله ان ليس لدي غير بلدي وأهلي وأنا منهم وهم مني وليس لدي غير الصالح العام ولا أريد حاجة من الدنيا كلها إلا صالح بلدي، لن أتكلم من مذكرات أو ورق ولكن من قلبي".