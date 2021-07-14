/640587/كاظم-الساهر-ينعي-أهالي-ضحايا-مستشفى-العراق-نتمنى-أن-تكون-خاتمة-الكوارث

حرص النجم الكبير كاظم الساهر على تعزية أهالي العراق بسبب وقوع العديد من الضحايا إثر حريق اندلع مساء يوم الاثنين في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بالعراق.

دوت الخليج يتسعرض نعي كاظم الساهر للشعب العراقي

كتب كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، معربا عن استنيائه من الكم المهمول من الضحايا التي سببها حريق مستشفى العراق، فقال: “"ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية ونسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

نجوم الفن ينعون ضحايا الشعب العراقي

لم يكن كاظم الساهر الوحيد الذي نعي أهالي الشعب العراقي بعد حريق مستشفى العراق، اذ كتبت اليسا عبر تويتر هي الأخرى: ‏”قلبي مع العراق ومع بغداد وشعبا بهل المصاب الأليم اللي صار عندنا.. الله يحمي العراق وكل العالم العربي".

وتمنى الفنان عاصي الحلاني الشفاء العاجل للمصابين، فكتب: "خالص العزاء والمواساة لأهلنا وأحبابنا في العراق، والصلوات لأرواح الضحايا الشهداء، راجيًا من الله أن يسكنهم فسيح جناته.. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن تكون آخر الأحزان على العراق، والشعب العراقي الحبيب".

كما أعربت نانسي عجرم عن يأسها فقالت: “أتابع بأسى الأخبار في العراق.. رحم الله الضحايا، لذويهم الصبر، وللجرحى الشفاء العاجل".

مصر تقدم عزاء خاصا لدولة العراق الشقيقة

أعربت جمهورية مصر العربية، في يوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق فى ضحايا الحريق المُروع الذى وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار، والذى أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

كما تقدمت مصر فى بيان لوزارة الخارجية بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، مؤكدة على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

زارة الصحة العراقية تعلن الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي

و أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.

وذكرت في بيان صحفي: "بعد اتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة، فإن مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 39 شهيدا معلوم الهوية، و21 مجهول الهوية".

وأضافت: "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".