/640594/أغسطس-المقبل-إنطلاق-تصوير-فيلم-إكس-لأحمد-حلمي-وروبي

يستعد الفنان الكوميدي أحمد حلمي للبدء في تصوير فيلمه الجديد «إكس» الذي يخوض بطولته بجانب الراقصة الاستعراضية روبي، والفنانة نسرين أمين في أول تعاون بينهم.

دوت الخليج يكشف موعد إنطلاق تصوير فيلم «إكس»

حدد مطلع شهر أغسطس المقبل، كموعد نهائي لتصوير فيلم «إكس» وذلك بعد الانتهاء منكافة تعاقدات النجوم المشاركين فى بطولة الفيلم خلال الأيام القلية المقبلة ليلحق الفيلم موسم الأفلام الشتوية المنافسة في دور العرض السنمائية.

فيلم إكس لأحمد حلمي

تدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد حلمي يستعد لتجسيد شخصية نجيب محفوظ

ويخوض حلمي تجربة الدراما لأول مرة في مشواره الفني من خلال مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «النجيب»، ويجسد من خلاله شخصية الأديب الكبير نجيب محفوظ.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد حلمي شارك في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال ظهوره كضيف شرف بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، خلال مشهد لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

و كانت آخر أعماله السينمائية فيلم «خيال مآته» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى وشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار، وعبد الرحمن أبو زهرة، ولطفى لبيب، وانعام سالوسة، محمود الليثى، ياسر الطوبجى، رشوان توفيق وضيف الشرف حسن حسنى وتم طرحه فى موسم عيد الأضحى عام 2019.