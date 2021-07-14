النيابة الإدارية: توجيه 3 ملايين جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية على توجيه مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" تخصص للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جدير بالذكر، أنه سبق للنيابة الإدارية المساهمة بمبلغ 3 ملايين جنية لصالح المبادرة بصندوق تحيا مصر، ليصبح إجمالى المساهمة المقدمة من النيابة الإدارية للمبادرة، مبلغ 6 ملايين جنية مصرى. يأتى ذلك دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة التى ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية وتخفيف عن كاهل المواطن المصرى بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية والتى من شأنها المساهمة فى ضمان لمهم حياة كريمة، كذلك إبرازًا لتضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها وإرساء قيم المسؤولية المشتركة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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