صور.. محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والمرافق ومديريات الخدمات، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددا على ضرورة تنفيذ تكليفات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفورى مع أى طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذى عقده محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لمتابعة جاهزية جميع الهيئات والمديريات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى" ورؤساء المدن والمراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، والجهات المعنية.



وقال المحافظ، إنه تم وضع خطة متكاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مؤكداً على استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والابلاغ عن أى أحداث قد تقع على وجه السرعة.

شدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على "المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية"، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التى تلبى احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



كما شدد المحافظ، على رصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، خصوصا خلال عطلة العيد، على أن تكون هناك غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والرى لإزالة أى مخالفة على وجه السرعة، وهى فى مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ، على تنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف، بشأن إقامة صلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

كما وجه المحافظ، مديرية الطب البيطري، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على أن يتم العمل بالمجازر طـوال فترة العيد، وتلقى الشكاوى من المواطنين والرد عليها وذبح الأضاحى مجانا أول أيام العيد، والتنسيق مع "الصحة -التموين -مباحث التموين"، لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن، بأنواعها بالشوادر والمجمعات، مع استمرار حملات النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر، والتصدى بكل حزم للذبح خارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.



كما وجه المحافظ، مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية، على جميع الانشطة التموينية، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، والقرارات التموينية، وذلك بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري، والجهات المعنية، لمراقبة اماكن بيع كافة السلع التموينية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتوفرها، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدى، وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد، وكذلك التأكد من توفير أسطوانات البوتاجاز، وتوافر السولار والبنزين بالمحطات.

وأصدر المحافظ، توجيهاته لمديرية الصحة بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى للمستشفيات، ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر الأدوية، وتواجد الاطقم الطبية بالمستشفيات بأعداد كافية وكذلك بالوحدات الصحية.

كما وجه المحافظ، الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وإدارة المرور بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وإدارة المواقف، لمتابعة تطبيق إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبخاصة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات، داخل وسائل النقل والمواصلات العامة، من "النقل العام / السرفيس / نقل الركاب / الأجرة"، مع توقيع الغرامات المقررة على المخالفين، بالإضافة إلى لعدم استغلال المواطنين، وعدم رفع تعريفة الركوب أثناء فترة العيد.