لعلاج 7 آلاف طفل.. التجارى الدولى يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357

جدة - نرمين السيد - شهد توقيع البروتوكول حضور كلاً من المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ودينا أحمد، ولوجين حسين، وإيرينى صفوت، مخططى برامج "التجارى الدولى"، بالإضافة إلى المهندس لطفى البدراوى الأمين العام لمؤسسة المستشفى، وأحمد الفندى المدير التنفيذى للمستشفى.

وحضر عن مؤسسة مستشفى 57357 عماد حمدى مدير إدارة تنمية الموارد المالية، وشريف حسين رئيس قطاع البنوك ونائب المدير التنفيذى للجمعية، وحسن أسامة رئيس وحدة قطاع البنوك.

وشملت قيمة التبرع تكلفة علاج أطفال مرضى السرطان بالغرف العلاجية ووحدة العلاج اليومى والعيادات الخارجية والطوارئ فى المستشفى بفرعيها بالقاهره وطنطا، بما فى ذلك العلاج الكميائى والإشعاعى، بالإضافة إلى ما يحتاجه المرضى من التحاليل والأشعة والأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة.

ويربط المؤسستان علاقة استراتيجية وطيدة تمتد لأكثر من 10 أعوام، بإجمالى قيمة تبرعات تصل إلى 200 مليون جنيه، ساهمت بدورها فى علاج أكثر من 140 ألف طفل.

وتعتبر مؤسسة البنك التجارى الدولى من أهم شركاء النجاح لمستشفى "57357"، إذ تنوعت أشكال التعاون بينهما، لتشمل إنشاء معمل الباثولوجى الرقمى الآلى، بالإضاغة إلى تجديد وإحلال وتطوير مضخات المحاليل والسرنجات، وأجهزة التصوير المقطعى بالإصدار البوزيترونى (PET-CT)، بخلاف المساهمة فى المصروفات التشغلية للمستشفى، وشراء أجهزة الرنين المغناطيسى (MRI)، وشاشات متابعة مرضى والوحدات المركزية.

ويشارك البنك فى العديد من المشاريع الأخرى بالمستشفى، بخلاف مساندته المالية لتطوير جودة الخدمات الصحية المُقدمة، يساهم البنك فى تشجيع العمل التطوعى، إذ يشترك موظفى "التجارى الدولى" كل عام، مع فريق مؤسسة البنك والعاملين بـمستشفى 57357 لنشر أجواء شهر رمضان، من خلال قيامهم بتزيين أرجاء المستشفى لإضفاء بهجة الشهر الفضيل على المرضى وأسرهم.

فى هذا السياق، قال شريف السعيد إن تلك الخطوة تؤكد على حرص البنك ليكون له دور فعّال فى المجتمع، من خلال المساهمة فى المُبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس فى التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إدراك "التجارى الدولى" بأهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية "SDGs" على المدى الطويل، خصوصًا ما يتماشى مع الهدف السابع عشر المعنى بـ"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، بالإضافة إلى سعى البنك لتحقيق هدف "الصحة الجيدة والرفاه" المعنى بضمان جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين فى إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح السعيد أهمية الدور الذى يقوم به القطاع المصرفى بإعتباره داعم رئيسى للمجتمع، مؤكدًا أن استراتيجية التجارى الدولى تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتى تُعتبر من أكثر القطاعات احتياجًا.

وأضاف أن مؤسسة التجارى الدولى تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، من أجل تحسين أوضاع المجتمع المصرى والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية فى مجال صحة الأطفال، والتى خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

وتعُد "مؤسسة البنك التجارى الدولى" منظمة غير هادفة للربح وتركز على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتغذية فى مصر وخاصة الأطفال الأشد احتياجًا ممن لا يحظون بالتغطية الملائمة لخدمات الرعاية الصحية، من خلال التعاون مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية البارزة على إطلاق المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابى المستدام.

ونشأت المؤسسة عام 2010 باعتبارها امتدادًا لأنشطة البنك على صعيد المسئولية الاجتماعية، إذ لا تقتصر أنشطة المؤسسة على تقديم التبرعات والمساعدات المادية فقط، بل تمتد لتشمل الإشراف على المشروعات ومتابعتها من أجل ضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أهداف كل مشروع.

وحصل البنك التجارى الدولى على الكثير من الجوائز المرموقة من جانب العديد من المؤسسات البارزة، تقديرًا لإسهامات البنك على صعيد أنشطة المسئولية الاجتماعية.