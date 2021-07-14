روبي ودياب والهلباوي يستعدون لحفلاتهم يوم الجمعة

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تشهد الفترة الحالية حالة من الإنتعاش والإذهار بحفلات العديد من النجوم في مصر والوطن العربي بعدما حل بالوسط الفني حالة من الخمول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد لجوء جميع الدول لفرض بعض الإجراءاءات الاحترزاية كحظر الأمكان العامة وأماكن الحفلات وغيرها.

دوت الخليج يكشف حفلات النجوم في يوم الجمعة المقبل

روبي تفرض شروط لحفلاها بالساحل الشمالي

قررت المطربة الاستعراضية روبي إحياء حفلها الغنائي المقبل في الساحل الشمالي وذلك يوم الجمعة الموافق 16 من شهر يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكنها فرضت العديد من الشروط الواجب اتباعها لحضور الحفل، وهي “عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، يُسمح باستخدام التوربانات، منع ارتداء هوت شورت أو ملابس رياضية. ، والأبواب تفتح الساعة العاشرة مساءً، الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا”.

دياب يستعد لأحياء حفل بطنطا

أما عن الفنان دياب فقرر الابتعاد عن أماكن الحفلات المعتادة، وفضل البقاء في مكان بسيط بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك في يوم الجمعة المقبل ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا من المفاجآت وعددا من أغانيه القديمة والحديثة، منها "يا دماغي"، "فاكرهم جدعان"، "عسليات"، "زمن العجايب"، "يا زمن"، "يا عم يا عم"، وغيرها، وروج له دياب على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق قائلا: "حبايبنا في طنطا فين".

علي الهلباوي بساقية الصاوي

ويظهر المنشد علي الهلباوي لأول مرة على إحدى مسارح ساقية الصاوي اذ نظمت إدارة المكان جميع الإجراءات التي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل وذلك بقاعة النهر بفرع الزمالك.

من المقرر ان يبتهل الهلباوي خلال الحفل عدد من الأغانى الخاصة به مثل انا المصري ، عايز بلادي تكون أحسن وغيرها من الاعمال العالقة فى أذهان جمهوره، الجدير بالذكر أن الهلباوي حصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية مرسال حبيبتي وهي أشهر أغانيه.

روبي تنتظر عرض شقة 6

الجدير بالذكر أن روبي تنتظر طرح مسلسلها الجديد «شقة 6»، المقرر عرضه بدايًة من شهر أغسطس المقبل عبر منصة «شاهد vip»، من إخراج محمود كامل، تأليف رفيق القاضي، ويشارك في العمل كلٌ من صلاح عبد الله، ورحاب الجمل، وأحمد حاتم وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم داخل إحدى العمارات، تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.