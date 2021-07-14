نبيل الحلفاوي مؤيدًا لصعوبة امتحانات الثانوية العامة « من غير المنطقي أن تكون سهلة»

/640604/نبيل-الحلفاوي-مؤيدا-لصعوبة-امتحانات-الثانوية-العامة--من-غير-المنطقي-أن-تكون-سهلة

دائمًا ما تثير امتحانات الثانوية من كل عام العامة في مصر جدلًا واسعًا وضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا هذا العام بسبب نظام الامتحانات الجديد وطبيعة الأسئلة.

دوت الخليج يكشف رأي الفنان نبيل الحلفاوي في امتحانات الثانوية العامة.

نبيل الحلفاوي يعلق على امتحانات الثانوية العامة

وهو الأمر الذي علق عليه الفنان الكبير نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فكتب: "‏الامتحانات لها وظيفتان، الأولى لتحديد ما إذا كان الطالب يستحق الانتقال للأعلى أم هو بحاجة للإعادة.. والثانية هي التمييز بين مستويات الطلبة".

وأضاف الحلفاوي: "ولذا من غير المنطقي أن تضع كل الأسئلة سهلة بالنسبة لكل الطلبة.. بل يجب أن تتباين مستوياتها للتمييز بين الممتاز والجيد والمقبول والضعيف".

نبيل الحلفاوي ينعي جيهان السادات

هذا وقد نعى مؤخرًا الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع التغريدات «تويتر»، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ‏وكتب الحلفاوي: "رحم الله السيدة جيهان السادات. أظهرت للعالم وجهًا مشرفًا للمرأة المصرية. ومثلت نموذجًا ناشطًا فاعلًا في الخدمة العامة. خالص العزاء لأسرتها ومحبيها".

نبيل الحلفاوي يتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شارك الفنان نبيل الحلفاوي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «القاهرة كابول» الذي رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

نجاح كبير حققه الفنان القدير نبيل الحلفاوى بفضل آخر أدواره في مسلسل «القاهرة كابول» والذى جسد فيه شخصية عم حسن والد منال التي أدت دورها الفنانة حنان مطاوع، حيث قدم طوال 30 حلقة شخصية الرجل المُلم بتاريخ مصر، والصعوبات التي واجهته، بفضل ما عايشه طوال حياته، مما جعله قادراً على إعطاء النصيحة في أحلك الظروف ورؤية الأمل في أصعب الظروف .