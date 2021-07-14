/640609/بالمواعيد-والشروط-كل-ما-تريد-معرفته-عن-الالتحاق-بأكاديمية-الشرطة-2021

أعلنت أكاديمية الشرطة، منذ قليل، عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة من حملة المؤهلات العليا وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات والشروط المعلنة.

موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة

تبدأ مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وما يعادلها، والثانوية الأزهرية للعام الحالي 2021 اعتبارا من 12 أغسطس القادم حتى 6 سبتمبر، وذلك بمجموعة 65٪، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، و تكون بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020، تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس.

شروط الالتحاق

تضمنت الشروط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس. وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

الاختبارات المقررة

يخضع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختباري المقاس والقوام.

ويتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن الطول، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبي، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة و للمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسي أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

ويؤدي الطالب الاختبار الرياضي فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال إخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية لا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتي عقب ذلك اختبار الهيئة.

قسم الضباط المتخصصين

وهم الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية "ذكور وإناث"، وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

ويكون مواعيد الالتحاق بالنسبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور واناث _ بكالوريوس التربية الرياضية إناث العام السابق 2020.

وتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، واليوم الخميس 19 أغسطس 2021 ولمدة 20 يوما من خلال مكتب تنسيق كلية الشرطة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021، يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس، حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، ولمدة 28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

التخصصات المطلوبة

هناك عدة تخصصات لديها فرصة كبيرة في التقدم، مثل الطب البشري للحاصلين على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والحاصلين على العلوم الطبية المساعدة، وعلاج طبيعي، وطب أسنان، وصيدلة، وطب بيطري، وتمريض، وهندسة، والحاسبات، والحقوق، والتربية الرياضية، واقتصاد وعلوم سياسية، وفنون تطبيقية، و فنون جميلة، وتربية موسيقية، وسياحة وفنادق، وعلوم، وآداب، وخدمة اجتماعية، وزراعة، وإعلام، وتجارة، وألسن.

ومن أبرز التسهيلات طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه ضمن ملف الالتحاق.

وشدد على إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافي الفوري"، وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.

أكاديمية الشرطة

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمي أمني، ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهي من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة على مستوى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات و الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتحرص وزارة الداخلية على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة بحيادية تامة بعد أن يجتاز المتقدمين للاختبارات والشروط المعلن عنها للقبول، لتخريج أجيال من أبطال كلية الشرطة الذين تم تأهيلهم داخل صرح أكاديمية الشرطة التعليمي لينالوا شرف الدفاع عن الوطن وأمن المواطن.

معرفة النتائج

سيتم إعلان نتائج القبول من خلال الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة، والاتصال والرسائل لاستكمال المتقدمين باقي إجراءات التحاقهم بكلية الشرطة.