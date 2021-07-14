بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولى

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الوزراء، كان قد استهل اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصرى، بهذه الأيام المباركة، التى تشهد حلول عيد الأضحى، والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يكلل جهود الوطن بالتقدم والإزدهار.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج الزيارة التى قام بها هذا الأسبوع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس المشددة بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والإنتهاء منها فى التوقيتات المقررة.
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