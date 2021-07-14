رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني عشر لكتاب ”وصف مصر بالمعلومات 2021”

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الإصدار الثاني عشر لكتاب "وصف مصر بالمعلومات 2021"، الذي تم إعداده من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في ضوء توجيهات رئاسية بأهمية وجود بنية معلوماتية قوية وفعالة، موضحًا أن الإصدار الحديث يضم في طياته 4 كتيبات رئيسية تعطي صورة متكاملة عن القطاعات التنموية بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض أبرز جهود الدولة على مستوى كل محافظة، والتوجهات الحديثة في مجالات التنمية المحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصدار تضمن كتاب "وصف مصر بالمعلومات 2021"، الذي يستعرض المؤشرات على المستوى القومي ومستوى المحافظات، وفقًا لتصنيف محدد يتضمن المساحة والتقسيم الإداري والسكان، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

كما تضمن الكتاب "وصف المحافظة بالمعلومات"، الذي يقدم صورة متكاملة عن بيانات كل محافظة، مع مقارنتها بمتوسطات الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإصدار يتضمن أيضاً كتاب " آفاق تنمية المحافظة"، والذي تم استحداثه في الإصدارة الحالية لكتاب وصف مصر بالمعلومات، حيث يستعرض أبرز جهود الحكومة على مستوى المحافظة؛ ويتضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى أبرز المبادرات الحكومية التنموية التي يتم تنفيذها لصالح سكان المحافظة، كما يتضمن آراء المواطنين بشأن جودة الخدمات، ويطرح مجموعة من المبادرات الدولية التي يُمكن الاسترشاد بها لتعزيز جهود التنمية بالمحافظة.

ذلك إلى جانب كتاب "خبرات دولية لتنمية المحليات المصرية"، ويعد أيضًا الإصدارة الأولى ضمن كتاب وصف مصر؛ والذي يهدف بشكل رئيس إلى طرح مجموعة من المبادرات التنموية وفق التجارب الدولية الجيدة، والتي تنتمي لمجالات العمل الوطني الذي يطرح التوجهات الحديثة في مجال التنمية المحلية، حيث يتضمن العديد من المبادرات الدولية والتي تصل إلى نحو (364) مبادرة تغطي (15) مجالاً، ويأتي إصدار هذا الكتيب ضمن حزمة معرفية متكاملة تستهدف رصد الواقع التنموي بمحافظات مصر، وحال التنمية بها، فضلًا عن أهم الجهود التنموية المبذولة في الوقت الراهن؛ حتى يتسنى البناء عليها.