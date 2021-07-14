البابا تواضروس يهنئ الامام الاكبر بعيد الأضحى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به الأخوة المسلمون يوم الثلاثاء المقبل.

وزار قداسة البابا بعد ظهر اليوم، مقر مشيخة الأزهر، وبرفقته وفد كنسي، وكان في استقبالهم فضيلة الإمام وقيادات المشيخة.

ورحب فضيلةالإمام، بقداسة البابا والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، التي غابت الفترة الماضية بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته هنأ قداسة البابا فضيلة الإمام، وقال: كل سنة وأنتم طيبين، سعداء أن نعود لتبادل الزيارات التي حرمتنا منها ظروف انتشار فيروس كورونا.

مضيفًا: أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والأمة الإسلامية بهذا العيد، ودومًا عيد الأضحى يحمل لنا معاني التضحية والبذل وهو درس نحتاج أن نتعلمه جميعًا.

تكون الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، و جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.