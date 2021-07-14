القوى العاملة: 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل

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يرصد دوت الخليج تفاصيل اجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص 2021

إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص 2021

حيث تقرر منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأثنين 19 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

إجازة ثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص 2021

وقال وزير القوى العاملة: إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

إجازة عيد الأضحى ثورة 23 يوليو بالحكومة و قطاع الأعمال

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٥ لسنة ٢٠٢١ أن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.