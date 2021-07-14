النائب محمد الحسيني: الصعيد عاني لمدة 30 سنة من نقص الخدمات..وناس كتير هتروح النيابة لو تمت المراجعة الفنية «صور وفيديو»

/640601/النائب-محمد-الحسيني-الصعيد-عاني-لمدة-30-سنة-من-نقص-الخدماتوناس-كتير-هتروح-النيابة-لو-تمت-المراجعة-الفنية-صور-وفيديو

طالب النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التنفيذيين بإيفاد اللجنة بتقرير يوضح ما تم إنجازه من أعمال، وما لم يتم إنجازه، مضيفا:”فى ناس كتير هتروح النيابة لو تمت المراجعة الفنية،مؤكدا أن المخالفات المالية فى اعمال الرصف تمثل 10 % من أعمال التكلفة ، لو تم سرقة 1سم بتكلفة 30 مليون جنية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بحضور محافظة اسيوط

وشدد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محتاجين مراجعة حقيقية فيما يخص 2 مليار جنمية، فى 12محافظة على مستوي الجمهورية، حتي نتمكن من معرفة نجاح التجربة، فضلا عن طلب ميزانية إضافية خلال العام المالي 2021 بقيمة 4 مليون جنية ، لتستخدم فى رفع كفاءة الطرق، لافتا إلى معاناة الصعيد على مدار 30 عام ، ولكن جاءت حياة كريمة لتقدم حياة معيشية تليق بالمواطنين .

طرق محافظة اسيوط

من جهته قال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد "اتفق مع النواب في كثير مما قالوا، والمحافظة كلها تحتاج لرصف".

وأشار إلى أن عقب توليه منصب المحافظ عقد اجتماعات ووضع مع المسؤولين التنفيذيين خطة لرصف الشوراع لتليق بمحافظة أسيوط، وقال "خصصنا مبلغ ضخم لرصف المحافظة"ن كما لفت إلى توزيع كتب دورية على المسئولين في الأحياء والمدن، وقال "لأقول للبهوات في الأجهزة التنفيذبة في المحافظة كيف نرصف طريق".

ولفت سعد إلى تشكيل لجنة فنية وعقد عدة جلسات والعمل على توفير الخدمة والجودة وقال "قلنا لابد أن نعمل أحسن حاجة للجودة لأننا هنتحاسب حساب عسير، أمام الله وأمام القيادة السياسية التي كلفتنا بهذا التكليف".

وأوضح سعد تلقيه خطابًا من وزارة التنمية المحلية، وهو معمم على كل المحافظات يفيد بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري، لتكون الجهة المسؤولة عن الرصف في المحافظات، موضحًا استعانة الهيئة بشركات تتولى الرصف. وقال " تم عقد بروتوكول وتخصيص مبلغ للرصف قيمته ٣٠٠ مليون جنيه". ولفت إلى نزوله ومتابعته المستمرة لاعمال الرصف، موضحًا ملاحظاته بعدم مطابقة بعض الشوارع للمواصفات وإبلاغ هيئة الطرق والكباري. "كلمت الفريق كامل الوزير، أرسل لي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واتكلمنا في الفنيات، ولم تعجبني شوراع في حي شرق وحي غرب لكن في بقية المدن رصف على مستوى عالى من الجودة".

وأضاف "تم سحب الشركة بالكامل وبدأوا ينزلوا شركات أخرى، أقسم بالله ولا مليم اتصرف لسة الشوارع التي بها ملاحظات، ولا مليم اتصرف وسحبوا الشركة ومش هيتصرف ولا مليم، ورئيس الحي والمدينة مسئول عن الاستلام ولجان فنية من كلية الهندسة".

من جهتها أوضحت مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة أسيوط، فيفي سليمان أن المديرية تشارك في الإشراف والاستلام، وتسجل ملاحظات ظاهرية وملاحظات أخرى تظهر وقت الاستلام.

وأوضحت أن المشاكل أكثر مسجلة بشوارع حي شرق وبعض شوارع حي غرب، ولفتت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تكلف خمس شركات بالعمل في الرصف وأوقفت التعامل مع شركة واحدة بعد الشكاوى التي تكررت بشأن الطرق المرصوفة.