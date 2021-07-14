/640617/سلمى-أيمن-تتصدر-منافسات-السباحة-في-نصف-نهائي-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث

انتهت منذ قليل، فعاليات السباحه بتتابع السيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تقام على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وانطلقت البطولة يوم الإثنين الماضي، على أن تستمر حتى 18 من شهر يوليو الحالي، ويعرض دوت الخليج نتائج المنافسات:

نتائج منافسات السباحة للتابع السيدات

تمكنت سلمى أيمن لاعبة منتخب مصر، التربع على صداراة المجموعة الأولى (أ)، حيث احتلت المركز الأول برصيد 291 نقطة، بينما احتلت المركز الثاني، الروسية أيكاترينا جالوخينا برصيد 291 نقطة، بينما احتلت المركز الثالث الروسية مويلوفا برصيد 284 نقطة، وجاءت في المركز الخامس والعشرون هنايا طارق برصيد 255 نقطة.

وعلى الجانب الأخر تصدرت بياتريس ميركيوري، المجموعة الثانية (ب)، برصيد 286 نقطة، بينما جاءت في المركز الثاني الكوريه ييونج سيو نج برصيد 285 نقطة، واحتلت المركز الثالث المجريه هانا بريتنر برصيد 284 نقطة، وحصدت المركز السابع ملك خالد برصيد 280 نقطة، بينما حصلت على المركز الثامن أميرة قنديل برصيد 280 نقطة.

مواعيد حميع مباريات بطولة الخماسي الحديث

تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة.

بدأت منافسات البطولة يوم الإثنين بتتابع السيدات، ثم تنطلق اليوم بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.