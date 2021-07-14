مفاجأة مدوية حول مصير «ميسي» مع برشلونة.. تفاصيل

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كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الأربعاء، عن توصل الفريق الكتلوني برشلونة، إلى اتفاق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق وأسطورة النادي، لتجديد عقده مع الفريق، بعد انتهاء عقده وانتشار العديد من الأخبار حول رحيله عن النادي بسبب ارتفاع قيمة عقده وراتبه.

ويرصد دوت الخليج أبرز ماجاء في الصحافةالإسبانية حول أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، في تجديد عقد اللاعب.

ويخطط نادي برشلونة الإسباني في مع قائد الفريق الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، للإعلان عن العقد الجديد مع نهاية هذا الأسبوع.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي والطرفين في مفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى.

وبحسب صحيفة "L’ Esportiu" الكتالونية أن برشلونة يرغب في الإعلان عن تعاقد ميسي الجديد ما بين الغد والجمعة، إذا لما تكن هناك أي مشاكل في المفاوضات.

ومن المفترض أن يوقع ميسي على عقد لمدة ٥ سنوات مقبلة أي ينتهي في يونيو ٢٠٢٦، وشرط جزائي قيمته ٦٠٠ مليون يورو.

ولا يستبعد برشلونة استمرار ميسي حتى نهاية عقده الجديد فى النادي، رغم أن من المتوقع استمراره فقط لعامين آخرين حتى يونيو ٢٠٢٣ ثم يبحث عن مكان آخر ربما يكون أمريكا، كما رددت التقارير في الفترة الماضية.

كوبا أمريكا تبعد الحديث

تم إغلاق الاتفاق بين برشلونة وميسي الذي كان يركز في الفترة الماضية على كوبا أمريكا مع الأرجنتين ونجح في تحقيقها والفوز بأول لقب مع المنتخب الأول.

سيحصل ميسي على مكافأة لتجديد العقد ڢ راتبه في الموسم الأول ٢٠ مليون يورو، لوفاء برشلونة بتخفيض الرواتب السنوية المطلوب من قبل الدوري الإسباني، وإذا قرر الأرجنتيني الاستمرار لما بعد موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ سينخفض راتبه أكثر في السنوات الثلاثة الأخيرة من العقد.

أول ألقاب ميسي مع الأرجنتين

عاني الأرجنتيني ليونيل ميسي كابوس التتويج بلقب مع منتخب بلاده، طوال مسيرتة الكروية، بالرغم من الألقاب الفردية والجماعية مع فريقة الإسباني برشلونة، على المستوي المحلي والقاري والعالمي، ليضرب موعد اليوم مع أول ألقابة بقميص منتخب موطنه، على ملعب الماركانا بالبرازيل، وعلى حساب الأرض، ورفيقة معظم مسيرتة الكروية بالنادي الكتلوني نيمار، والذي توج بها في النسخة الماضية على حساب المنتخب البيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء النهائي.