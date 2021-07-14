جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من اليوم وحتى 24 يوليو الجارى، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، فى تصريح اليوم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستعد من الآن للعام الدراسى الجديد 2021/2022 عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على سبل التدريس الحديثة التى تطبق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى تقوم على نظام الجدارات وتهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين بشكل كلى لسوق العمل.

وأضاف مجاهد، أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ16 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بـ7 محافظات مختلفة، مؤكدًا ضرورة اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية التى تعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلى وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين، ليتم قبولهم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن التقديم سيتاح للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة والمحددة بالملف الخاص بشروط التقديم على الرابط التالى من هنا

وحددت الوزارة عدة شروط منها: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا بأكتوبر 2021، وأنه سيتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفني، أما الوظائف المتخصصة فيتم إتاحة التقديم لمعلمى التعليم الفنى فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التى تم التقديم للالتحاق بها.

واختتم بصيلة بأنه سيتم توفير العديد من المميزات للعاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل العمل فى بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، والحصول على تدريبات تقنية مستمرة عالية الجـودة على مستوى دولى على أيدى خبراء معتمدين، بالإضافة إلى توفير حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

