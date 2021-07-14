صور.. محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة قطار منوف

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، الأستاذ محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك، صاحب واقعة تعدى كمسارى قطار منوف، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وذلك فى إطار تقديم الدعم الكامل والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعامل الفورى مع استغاثتهم عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى.





وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية، وفقا لبيان صحفى، عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات تجاه المواطن، مشيدا بمستواه الأخلاقى والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له. ومن جانبه أعرب محمد رشاد عن سعادته بهذه اللفتة الطبية وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته، فيما قدم المواطن تحية شكر وتقدير للمحافظ لما يقوم به من مجهودات فى التواصل وتقديم الدعم للحالات الإنسانية. الجدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عاما، ويعمل موظفا بإحدى الشركات ويذهب لقرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.

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