النشرة المرورية.. تعرف على أماكن الكثافات المرتفعة فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال النشرة المرورية، ببرنامج "افصل واسمع"، عبر الراديو 9090، إلى أن هناك أحجاما بمحور أبو قير بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وكذلك محور قناة السويس للقادم من محرم بك ومتجه إلى الكورنيش، أما محافظة الغربية ففى مدينة طنطا بعض الأحجام وخصوصا منطقة ميدان الساعة المتجه لميدان المحطة، وكذلك بعض الأحجام المتفرقة بميدان المؤسسة المتجه للزراعى والدائرى.

وعن قطاعات الطرق الدائرية، أكد صابر أنها تعمل بشكل جيد، عدا أحجام بمناطق الأعمال، وهى الأتوستيراد والبساتين والمنيب والمرج، أما محور 26 يوليو فالحركة المرورية بكافة قطاعاته تعمل بشكل جيد.

وعن محافظة الجيزة، أوضح أن هناك أحجاما بشارع مراد المتجه لميدان الجيزة وفيصل والهرم، ويفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع السودان.

وتابع صابر: فى القاهرة يوجد أتوبيس معطل بمحور النصر أمام قسم مدينة نصر أول، أسفر عن كثافات مرورية، ويفضل استخدام محور مصطفى النحاس للمتجه إلى الشوارع الداخلية بمناطق مدينة نصر، كما يوجد كثافات فى صلاح سالم بالاتجاه القادم من الفردوس ومتجه لأرض المعارض والجهاز المركزى، وأحجام بالفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ويفضل سلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأشار إلى أن كورنيش النيل به أحجام متفرقة للقادم من معهد ناصر ومتجه للتحرير، ويفضل سلوك شارع شبرا، وتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو نتيجة الكثافات، كما يفضل استخدام كوبرى الجلاء أو الجامعة أو عباس أو الساحل.



وأوضح أن اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أكد على نشر الخدمات المرورية على جميع الطرق.

كما وجه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر لحركة السيارات خلال فترة الذروة المسائية.