تفاصيل عرض أورنج كنترول شير ومميزاته

شركة أورنج تستمر في تقديم خدماتها للعملاء القدامى والجدد و ذلك من خلال كنترول شير، والان مع أورنج يستطيع العميل تزويد الأشخاص المقربين علي نفس النظام و تشارك معاهم وحدات و دقائق و واتساب كما أنه يتيح لهم خصومات مع كل تجديد لباقة كنترول شير.

عرض أورنج كنترول كاش اطلب #100# او #0# كلم 400 او من خلال تطبيق My Orange مميزات عرض أورنج كنترول شير بلس دقائق: بتشتغل تلقائيا مع تشغيل الباقة و من خلالها تقدر تكلم أرقام اورنچ ببلاش بعد انتهاء وحدات الباقة بحد أقصي 100دقيقة بلس سوشيال: بتضاعفلك وحداتك سوشيال ميجابايتس، كل 2 ميجا سوشيال = 1 وحدة (للاشتراك في بلس سوشيال اطلب #0#) واتساب: مكمل معاك حتي لو الباقة خلصت بحد أقصي 50 ميجا ترحيل الوحدات: في حالة وجود وحدات متبقية، يمكنك ترحيل الوحدات للشهر التالي عند تجديد الباقة في ميعادها التجديد المبكر: جدد باقتك في أي وقت قبل ميعاد التجديد أوفر من المحاسبة بأسعار خارج الباقة عن طريق #0# الباقات الاضافية: يمكنك الاشتراك في احدي الباقات الاضافية خلال صلاحية الباقة عن طريق #0#

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