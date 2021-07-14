مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس«صور»

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إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء فى دولة تونس لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ارسال مصر مسعدات طبية للأشقاء فى تونس

مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين .

مصر وتونس

ومن جانبهم أعرب الجانب التونسى عن عميق شكرهم و تقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة، التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى والتونسى الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن دولة تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، فى منطقة الشرق الأوسط، بالسلالة الجديدة المتحورة دلتا، مطالبا المجتمع الدولي بدعم تونس وهو ما استجابة له عدد من الدول من خلال ارسال قوافل وشحنات للقاحات كورون

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، الاثنين، بعد أن واجه انتقادات طيلة الفترة الماضية، في رسالة منه لتشجيع المواطنين للإقبال على التطعيم.