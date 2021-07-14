الشركات البريطانية فى مصر تنضم لسباق حيادية الكربون

جدة - نرمين السيد - استضافت السفارة البريطانية بالقاهرة فعالية حملة السباق إلى حيادية الكربون للاحتفال بانضمام العديد من الشركات البريطانية فى مصر للحملة، من خلال التسجيل، تعهدت هذه الشركات بالوصول إلى صافى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، كحد أقصى، من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة مئوية، وتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ فى جميع أنحاء العالم.





وتم إطلاق الحملة، وهى أكبر تحالف مكرس على الإطلاق لتحقيق صافى انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن، فى يونيو 2020 لدعم تحالف الأمم المتحدة الطموح فى مجال المناخ، فى حين أن التحالف يلزم الدول بأن تكون أكثر طموحًا فى مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس، فإن السباق إلى حيادية الكربون، يجمع الجهات الفاعلة خارج الحكومات الوطنية، بما فى ذلك الشركات والمبادرات والغرف التجارية، للالتزام بنفس الهدف: حياد الكربون بحلول عام 2050.

ترأس الحدث السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز، الذى ألقى كلمة افتتاحية لتهنئة الشركات التى انضمت إلى الحملة، مضيفًا أن الحملة تبنى زخمًا لتحول عالمى نحو اقتصاد خال من الكربون، قبل مؤتمر المناخ الدولى COP26، الذى ستستضيفه بريطانيا فى غلاسكو فى نوفمبر.

وقد شارك فى الفعالية حوالى 15 شخصا، بما فى ذلك مدير شركة أسترازينيكا Astrazeneca فى مصر حاتم وردانى، والعضو المنتدب لبنك HSBC حلمى غازى، ومدير شركة سفلز فى مصر Savills كاتسبى لانجر باجيت، والمدير التنفيذى لجمعية الأعمال البريطانية المصرية ناديا لملوم، وعضو مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية دكتور عمرو حسنين وممثلين عن شركتى فودافون ويونيليفر، وجميعهم أكدوا إلتزامهم بحملة السباق إلى حيادية الكربون.

وقال السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز: "يمثل اليوم لحظة مهمة فى حملتنا للمناخ قبل مؤتمر المناخ الدولى COP26 فى نوفمبر، أنا فخور برؤية هذه الشركات الخمس التى تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها فى مصر تقود الطريق وتعلن مشاركتها فى حملة الأمم المتحدة للسباق إلى حيادية الكربون، وتلتزم بالوصول إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2050.

وتابع : "تغير المناخ ليس تهديداً بعيد المنال، يجب أن نعمل معًا لتسريع العمل لخفض الانبعاثات وحماية بيئتنا والتكيف مع العواقب العالمية لارتفاع درجة حرارة العالم، أتطلع إلى انضمام العديد من الشركات الأخرى فى مصر إلى هذه المبادرة الحيوية، مما يساعد على ضمان مستقبل أكثر مرونة للجيل القادم ".

وصرح كاتسبى لانجر باجيت، رئيس مكتب سفلز مصر: "نحن فى سفلز مصر حريصون على الحفاظ على المناخ واستدامته، لذلك ندعم وبقوة مبادرة السباق إلى الصفر، ونحن ملتزمون بتحسين عملياتنا للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، ونشجع المزيد من الشركات على تبنى هذه المبادرة والمشاركة فى بناء بيئة أكثر استدامة".

هذا، وتمثل حملة السباق إلى حيادية الكربون حاليًا 733 مدينة و31 منطقة و3.067 شركة و173 من أكبر المستثمرين و622 مؤسسة للتعليم العالى فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 120 دولة، جميعهم يغطون ما يقرب من 25% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية وأكثر من 50% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.