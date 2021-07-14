سفير اليابان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنافس الأكبر فى العالم

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير اليابانى بالقاهرة ماسكى نوكى، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم، مثمنا المجهودات والإنجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية بشأن المشروعات الكبرى والتى تقام بالمنطقة.





جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى محمد برايا اليوم الأربعاء، مع سفير اليابان لدى القاهرة والوفد المرافق له بمقر الهيئة ببورسعيد، للتعرف على مستجدات الأعمال بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الشمالى من مشروعات تطوير منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وأيضا بحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الجانبين.

من جانبه، رحب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالسفير اليابانى بالقاهرة والوفد المرافق له، معربا عن سعادته باهتمام الجانب اليابانى بالمنطقة الاقتصادية وما تقدمه من فرص استثمارية واعدة، وأيضا لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول.

وخلال اللقاء، تم عرض تقديمى عن المنطقة الاقتصادية، وفرص الاستثمار المتاحة بها مع التركيز على مشروعات منطقة شرق بورسعيد المتكاملة والأعمال الجارى تنفيذها، وأعمال البنية التحتية وتحسين التربة، وإنشاء ساحة التداول والإجراءات والتنسيقات الجارى تنفيذها، لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد إلى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وانعكاسه على تنمية سيناء وخلق فرص عمل جديدة.

يشار إلى أن الزيارة الميدانية للسفير اليابانى بالقاهرة، قد شملت منطقة شرق بورسعيد المتكاملة (الميناء، المنطقة الصناعية، المناطق اللوجيستية) وأيضا زيارة موقع محطة تداول السيارات الجارى تنفيذها بمعرفة شركات يابانية (تويوتا - إن واى كى) وكذلك شركة فرنسية بولاريه.

كما شملت الزيارة، المطور الصناعى (شركة بورسعيد للتنمية) وكذلك شرحا تفصيليا عن المخطط العام لمنطقة المطور والصناعات المستهدف إنشاؤها، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات اليابانية مع التركيز على استهداف واجتذاب صناعة السيارات.

من جهة أخرى، استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقطاع الشمالى أمس الثلاثاء، وفدًا من متدربى البرنامج الرئاسي، للتعرف على مستجدات الأعمال بالمنطقة الاقتصادية من تطوير وإنشاءات وتعاقدات، كما قام الوفد بزيارة ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وموقع محطة الصب السائل الجارى إنشاؤها بالميناء، كما تفقد الوفد، عمليات التطوير الجارية للأرصفة البحرية والتى تجرى تزامنا مع تعميق غاطس السفن.