/640634/بعد-نصف-ساعه-من-نشرها-محمد-رمضان-يقوم-بحذف-هذه-الصورة

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة على حسابه الشخصي فيس بوك، معلنًا ظهوره على اليوم ٩ مساءً بتوقيت دبي على تلفزيون دبي وقنوات روتانا و ام بي سي وانس و القاهرة والناس.

دوت الخليج محمد رمضان يحذف الصورة بعد نشرها وبعد قرابة نصف ساعة من نشرها قام الفنان محمد رمضان بمسح هذه الصورة من حسابه الشخصي فيس بوك. محمد رمضان على انستجرام هذا ونشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أمس. وظهر فيها بنظارة شمسية سوداء، وإشارة نمبر وان المعتادة منه، وكتب: "ثقة في الله نجاح". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات، وكانت أبرزها حول أغانيه الجديدة وإعجاب جمهوره بأعماله وتشجيعهم له.

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