وزير التنمية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال شعراوى، فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات"، داعيا المولى عز وجل فى هذه المناسبة الدينية الكريمة أن "يبارك فى جهودكم المخلصة وتتحقق لمصر أمانيها فى الأمن والسلام والتقدم والتنمية والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى".

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