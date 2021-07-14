محلية النواب تناقش مستوى النظافة وإشغالات الباعة الجائلين بأسيوط

جدة - نرمين السيد - دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، الأجهزة التنفيذية فى محافظة أسيوط، إلى تكثيف الحملات وتشديد الرقابة لمنع الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع، والتصدى للباعة الجائلين.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام ماضى، بشأن تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، فضلا عن عدم رصف الشوارع وتقاعس موظفى الوحدة المحلية عن مواجهة الإشغالات بالمدينة، مما أدى إلى صعوبة حركة سير المواطنين، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مريم عبد الملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، بالرغم من وجود صناديق لجمع القمامة.

وعقب عصام سعد، محافظ أسيوط، قائلا: "رصدنا 110 مليون جنيه لمنفلوط فقط فى رصف الطرق، وخلصنا الصرف الصحى، وسنوصل الغاز، لذلك الرصف سيكون بعد توصيل الغاز الطبيعى".

وبخصوص مشكلة النظافة، أشار إلى أن القرى فى النظافة أفضل من المدن، متابعا: "المحافظة محظوظة إنها ضمن المحافظات التى دخلت منظومة النظافة والمخلفات الجديدة، واشترينا 24 ماكينة شفط الأتربة وغيرها، وعندنا 2.000 بؤرة فى أسيوط".

ولفت المحافظ، إلى أن ثقافة المواطن عنصر مهم فى الحفاظ على النظافة، والقضاء على القمامة، قائلًا: "المواطن اللى بيأكل أى شئ مع أى حاجة ويرميها على الأرض".

واستعرض المحافظ منظومة النظافة والمخلفات فى أسيوط ومراكزها، مشيرًا إلى المشاركة المجتمعية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وقال حسام مهران، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن تكسير الشوارع لأنه يتم فيها صرف صحى ومرافق، قائلا: "لو رصفنا الشارع سيتعارض مع أعمال الغاز الطبيعى، وذلك فيه إهدار مال عام، واتفقنا مع شركة الغاز تخلص توصيل الغاز خلال أشهر قليلة".

وبشأن السوق فى منفلوط، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن السوق يحتاج لتحديث، وإعادة دراسة الرؤية التصميمية والاستخدام الأمثل للسوق، ومواجهة هيبة الدولة فى مواجهة الباعة الجائلين.