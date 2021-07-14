وزارة النقل ترد على فيديوهات الاشتباك بين كمسارية القطارات والركاب

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة النقل اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام من فيديوهات تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات مع الركاب مثل الفيديو الخاص بكمسارى قطار 541 ركاب منوف/طنطا وقيام إحدى السيدات بالحديث عن اعتداء الكمسارى على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة وكذلك الفيديو الخاص بقيام أحد الأشخاص بالحديث عن عدم اعتداء الكمسارى على المواطن فى هذه الواقعة بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظف عام.





وتابع البيان، فإن وزارة النقل توضح الحقائق التالية: 1. وزارة النقل تؤكد على احترامها التام لكافة جمهور الركاب وكافة مؤسسات الدولة والتصدى بكل حزم وقوه لأى تجاوز قد يحدث فى حق أى راكب حيث أن الهدف الأساسى للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة. 2. يتم التدقيق والتحقيق الفورى فى كافة الوقائع والفيديوهات التى تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى والتى تتناول مثل هذه الوقائع وفى حالة ثبوت أى خطأ فى حق أى راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم إعتذار فورى للراكب. 3. تؤكد وزارة النقل أن كمسارية ومفتشى القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون فى ظروف غاية فى الصعوبة ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبى من أحد موظفى السكة الحديد وهو سلوك فردى لايعبر عن جموع موظفى السكة الحديد الذى يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس فى عمل منظومة السكك الحديدية. 4. تؤكد وزارة النقل أن قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية التى هى أموال الدولة وأموال الشعب الذى يمتلك هذا المرفق الحيوى الهام وأن كافة التعليمات التى تصدر لكافة الكمسارية وكافة موظفى السكة الحديد هو أن يكون التعامل فى كافة المواقف فى إطار احترام الراكب وفى إطار القانون. 5. تهيب وزارة النقل بالسادة ركاب المواصلات العامة وخاصة ركاب السكك الحديدية بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لها سواء بالتوجه إلى شبابيك التذاكر أو الحصول عليها من الوسائل الأخرى مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر فى المدن أو عن طريق الحجز الإلكترونى أو عن طريق الموبايل أبليكيشن أو عن طريق كمسارية الأبواب وكذلك ضرورة عدم ركوب القطارات بدون تذكرة لأن قيمتها تساهم فى زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذى هو ملك للشعب.

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