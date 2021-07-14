انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين 15,16,17,18 يوليو الجاري للاجهزة والأدوات المنزلية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك هي الاقوي لهذا الموسم، حيث أطلقت شركة رنين الكثير من العروض الترويجية المميزة، والتي تشتمل على العديد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وكذلك المفروشات والموبايلات، وغيرها من مختلف المنتجات المتنوعة والأساسية، والتي نتعرف عليها في هذا التقرير.

عروض رنين اليوم 15,16,17 يوليو

أعلنت رنين عن عروض متميزة ومختلفة على؛ الأجهزة الكهربائية، الادوات المنزلية، والمفروشات والملابس والأحذية، كما تكون سارية من الخميس حتي السبت 17 يوليو الجاري والتي تتمثل في؛

– مختلف الأجهزة الكهربائية منها؛ الثلاجات والديب فريزر، وصاعق النماوس والسخانات + هدايا قيمة وتوصيل مجاني للمنزل.

– الادوات المنزلية منها؛ أطقم حلال بأنواعها، وأدوات الشاي ومختلف ادوات الطبخ.

– عروض رنين للمفروشات ومختلف الملابس والأحذية منها؛ مفراش السراير، والتي شيرت، وغيرها من منتجات السفرة.

مجلة عروض من الخميس 15,16,17,18

أطلقت كذلك Raneen مجلة عروض هائلة على الأجهزة الذكية، وغيرها من أجهزة التواصل، والتي منها؛

– مختلف أنواع الهواتف الذكية.

– جهاز سبيكر بلوتوث والهيدفون.

– الأجهزة اللوحية.

– الساعات الذكية، والسماعات البلوتوث، وكيبورد + ماوس.

– مختلف أنواع الشواحن.

عرض اليوم الواحد من رنين الخميس 15 يوليو

نشير كذلك إلي عروض رنين لليوم الواحد، والذي يسري الخميس، 15/7/2021, على العديد من المنتجات والأدوات الهامة، مثل؛

– كنب خشب، وترابيزات، وكراسي.

– شنط هاند باج، ودواسات.

– مستلزمات والعاب الاطفال.

عروض رنين للمفروشات 2021

هنا مجلة عروض المفروشات ومنتجات تجهيز العرائس، والتي تعد من أهم المنتجات التي تحتويها العروض، وجدير بالذكر أنه تسري تلك العروض 15,16,17 يوليو الجاري، كما تتضمن تخفيض أسعار تنافسية، مصاحبة إلي نظام تقسيط مميز بدون فوائد.

– يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاتصال على؛ 16113, أو دخول رابط رنين، ومعرفة كافة تفاصيل نظام التقسيط وعناوين الأفرع، ومتابعة عروض رنين بصورة مستمرة؛