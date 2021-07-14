/640639/ملخص-تسريبات-بيريز-في-ريال-مدريد-أهان-رونالدو-ومورينيو-وهاجم-إيكر-كاسياس-وقائد-الفريق-الملكي-وسب-العديد-من-أساطير-الميرنجي

انتشرت في الفترة الأخيرة، العديد من التسجيلات الصوتية لفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وهو يهاجم أساطير الفريق الميرنجي، وتم تسجيله في الفترة من 2006 وحتى 2012، وسربت تلك التسجيلات خلال الفترة الأخيرة، ويعرض دوت الخليج كافة التفاصيل حول التسريبات التي نسبت لرئيس ريال مدريد:

صحيفة إل كونفيد نسيال تشن هجوما على بيريز

نشرت صحيفة إلى إل كونفيد نسيال الإسبانية، العديد من التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى فلورنتينو بيريز، والتي تحتوى على قيام الأخير بالتقليل من رموز فريق ريال مدريد، وعلى رأسهم إيكر كاسياس وراؤول وكريستيانو رونالدو وجوزية مورينيو وغيرهم من أساطير الفريق الميرنجي.

بيريز يهاجم كاسياس وراؤول

قامت صحيفة إل كونفيدنسيال، أمس الثلاثاء، بنشر تسجيل صوتي مسرب لبيريز يعود إلى عام 2006، بعدما استقال من رئاسة النادي، وشملت التسجيلات الصوتية التي نشرتها الصحيفة الإسبانية على قيام بيريز بإهانة إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق، واحد أبرز أساطير الفريق الميرنجي، ولم يكتفي بيريز بإهانة كاسياس، ولكنه قام أيضا بإهانة راؤول جونزاليس، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الفريق الميرنيجي.

وقال بيريز في تلك التسجيلات الصوتية عن إيكر كاسياس: "كاسياس ليس حارس مرمى مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، ولا يستحق أن يلعب لفريق بحجم ريال مدريد، ولكن ما حدث هو أن الجمهور معجب به، مما يجبرنا على بقائه في الفريق". وتابع "كاسياس يعتبر أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تعرضنا لها، وليس هو فقط بل راؤول كذلك". واضاف "أكبر عملية خداع حدثت في ريال مدريد، هو انضمام راؤول وكاسياس".

بيريز يهين كريستيانو رونالدو ومورينيو

وواصلت صحيفة إل كونفيدنسيال اليوم الأربعاء، نشرها للتسجيلات الصوتية المسربة لبيريز وهو يتحدث عن أساطير الفريق الميرنجي، وكان ضحايا بيريز في هذه التسجيلات، كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد السابق وفريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، وجوزيه مورينيو ،ويعود أصل تلك التسريبات إلى عام 2012.

وقال بيريز: "كريستيانو رجل أحمق ومغرور، والجماهير يظنون أنه رجل طبيعي ولكنه ريض نفسي ولا يحب إلا نفسه".

وأضاف: " مورينيو رجل مختل وأحمق، وكل ما يهمه في الحياة هو جمع المال بأي طريقة، وهو مثل كريستيانو، كلاهما مغرور ومريض".

بيريز يهاجم ديل بوسكي

لم يسلم ديل بوسكي من إهانة بيريز، حيث قال بيريز في تسجيل صوتي نشرته صحيفة إل كونفيدنسيال اليوم الأربعاء: “ديل بوسكي ليس مدرب، وإنما هو الخدعة الأكبر التي رأيتها في حياتي”.

وتابع: “ديل بوسكي لا يعرف أي شيئ بخصوص التدريب، وهو أحمق لا يعرف حتى التكتيك، وعليه البحث عن وظيفة جديده غير التدريب لأنه غبي ولا يعرف التدريب”.

وأتم: “علمت أنه يقترب من تدريب المنتخب الوطني!، ما ينقص المتنتخب الأن هو ديل بوسكي فعلا”