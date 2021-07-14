الترسانة توافق على طلب الزمالك.. تفاصيل

وافقت إدارة نادي الترسانة على طلب مسؤولي الزمالك، بنقل تدريبات الفريق الأول بالقلعة البيضاء، إلى ستاد حسن الشاذلي بمقر الشواكيش، نظرا لوجود إصلاحات بأرضية استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

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وتقدم حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بالشكر إلى إدارة الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد، وأعضاء المجلس، ومحمد مصطفى المدير التنفيذي للنادي، على الترحاب وقبولهم طلب الزمالك.

موعد عودة الزمالك للتدريبات

ويستأنف الزمالك تدريباته بعد غد الجمعة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق مع نادي غزل المحلة، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يرفض الحديث حول احتراف إمام عاشور في تركيا

رفضت إدارة نادى الزمالك، مناقشة أى عرض فى الوقت الحالى يخص لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وتحديداً العرض التركى الذى وصل إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض

خاصة إن تركيز اللجنة المكلفة لإدارة النادى يتمثل فى تدعيم الفريق والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو مواصلة مشوار المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف.

محمد عبد الغني

وضع مسئولي نادي بيراميدز، محمد عبد الغني مدافع الزمالك، ضمن الصفقات المطلوبة في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط الدفاع في ظل ظهوره بمستوي متميز مع الأبيض خلال الفترة الماضية بعد الاعتماد عليه في عدة مباريات.

وشهدت الفترة الماضية دخول محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر دائرة اهتمامات بيراميدز لكن النادي الأبيض يرفض نهائيا مبدأ رحيل الونش ليتحول اهتمام نادي بيراميدز للاعب آخر في خط الدفاع الأبيض وهو محمد عبد الغني.

وشارك محمد عبد الغنى مع الزمالك هذا الموسم فى 20 مباراة بواقع 17 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا فيما شارك فى مباراتين ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ومباراة فى بطولة كأس مصر.