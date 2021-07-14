صور.. محافظ القاهرة يفتتح ورش إصلاح المعدات الثقيلة فى الدراسة

جدة - نرمين السيد - افتتح خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الورش الرئيسية لإصلاحات المعدات الثقيلة (الهراسات) والورش الإنتاجية الخاصة بمد الهيئة باحتياجاتها من أعمال الحديد والخشب والملابس وغيرها بالدرّاسة بتكلفة 12 مليون جنيه.





جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، لمساعدتها على القيام بواجباتها فى خدمة المواطنين واستمرارًا لإحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى 1.052.

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير الورش يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها، مشيراً إلى أن أعمال تطوير ورش الهراسات للمعدات الثقيلة شملت البنية التحتية والإنشاءات وورش الإصلاح واستقبال الأعطال من خارجها لكل أفرع الهيئة ومعداتها، كما تم رفع كفاءة وتطوير الورش الانتاجية فى إطار الأعمال التى تقوم بها الهيئة، لتعظيم مواردها المالية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن التطوير الجارى حاليا بهيئة النظافة كان له الأثر الواضح على مستوى النظافة بأحياء العاصمة وهو ما لاقى استحسان المواطنين، مشيرا إلى أن المحور الأساسى فى تطوير هيئة النظافة والورش هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة.

وأثناء جولته بالورش الإنتاجية، أشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات وتميزها وأصدر قرارا بالاعتماد على منتجات الورش الإنتاجية عند تطوير ديوان المحافظة والأحياء بدلا من الشراء من الخارج، حيث سيتم تسويق منتجات الورش للاستفادة منها فى التخفيف عن موازنة الدولة.

كما شهد محافظ القاهرة، أول تجربة لتطبيق منظومة التحول الرقمى الذى يهدف إلى متابعة سير أسطول سيارات الهيئة والمتابعة اللحظية لها.

وأشار إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أن مشروع ورش المعدات الثقيلة يقع على مساحة 5100 م2 ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إدارى ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتى أمن وكهرباء، أما مشروع الورش الإنتاجية فيقع على مساحة 2.8 فدان وتضم الورش 325 عامل و17 قسم تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكرة وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن أعمال التطوير تضمنت تطوير قسم النجارة عن طريق شراء أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات، وتحديث قسم الحدادة بأحدث الماكينات، كما تم إضافة ماكينات لورشة الترزية لعمل جميع أنواع التيشيرتات وعمل الأوفر وملابس الحماية المدنية، كما قام قسم التصميمات بعمل اللافتات الإرشادية عاكسة الضوء فى الشوارع والحدائق العامة، أما بالنسبة لورشة السمكرة فقد تم إصلاح الماكينات القديمة لتصنيع صناديق القمامة بدلا من شرائها.