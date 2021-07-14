محافظ الإسكندرية: مبادرات السيسى قضت على ظاهرة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وقال الشريف، خلال افتتاحه مؤتمر الهجرة غير الشرعية فى حوض البحر المتوسط " الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر لمدة يومين، أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة خطيرة جدا وتهدد شباب الدول ومن ثم مستقبلها.
وألمح إلى أهمية المؤتمر الذى يناقش ظاهرة هامة، لافتا إلى أهمية دور الإعلام فى نشر الوعى بخطورة تلك الظاهرة.
وأكد المحافظ أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة فكرية وحضارية وثقافية كبرى، مشيرا إلى دور مدير المكتبة "مصطفى الفقى" فى إضفاء رونقا وبريقا لهذا الصرح الثقافى العالمى وتنفيذ عدد من الأنشطة الهامة.
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