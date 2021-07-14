وقالت جابر، فى الندوة التى الافتراضية التى عقدها جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم الأربعاء، تحت عنوان "التاريخ الوطنى للأزهر الشريف"، بحضور الدكتور الحسينى حماد، مدرس التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، إن الأزهر لعب دورا كبيرا أيضا أثناء العدوان الثلاثى على مصر حينما صعد الرئيس جمال عبدالناصر على منبر الأزهر، وخطب فألهب الشعوب ضد العدوان الثلاثى عام 1956، واستمرت المقاومة الشعبية فى مدن القناة حتى فشل العدوان الثلاثى على مصر، فكان الأزهر بيتا لاجتماع طوائف الشعب المختلفة، وساحة وطنية لتعبئة الروح المعنوية ضد المحتل.
من جانبه قال الدكتور الحسينى حماد، إن تاريخ الأزهر يزخر بالمواقف الخالدة التى شهدت تقدمه الصفوف، حاملا لمشاعل الهداية، وصادعا بالحق، فكان بمثابة برلمان الأمة، وكان علماؤه خير نواب للشعب، كما جمع أطياف الأمة وفئاتها تحت سقفه، وحافظ على النسيج الوطنى بين المسلمين والمسيحيين على مر العصور، وقد ضرب شيوخه وعلماؤه وطلابه أروع الأمثلة فى الوطنية والتضحية بالمال والنفس فى سبيل الدفاع عن كرامة البلاد، فكانوا فى طليعة الجنود، وظهر هذا الدور جليا فى بناء الجبهة الداخلية منذ نكسة عام 1967م وحتى تحقيق نصر أكتوبر العظيم عام 1973م وكان دورًا وطنيا باسلًا وراسخًا سجله التاريخ بمداد من ذهب.
جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك للعام الخامس على التوالى، بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 52 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس جابر: الأزهر هو الملاذ الآمن للمصريين وقت الأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.