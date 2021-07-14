البابا تواضروس يقدم رسالة فرح جديدة فى عظة اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم من المقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.





واستكمل قداسته فى عظة اليوم، عنوان "رسالة فرح" وذلك من خلال رسالة فيلبى التى تتميز بروح الفرح، وهو العنوان الذى يتناوله قداسته للأسبوع الرابع على التوالى. وقدم قداسة البابا فى عظته عددًا من التأملات تضمنت نصائح قدمها القديس بولس لمؤمنى فيلبى فى الأصحاح الثانى من رسالته لهم.

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