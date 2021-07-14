رسمتم ضحكة.. برومو المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة على الفيديو: وراء كل ضحكة فى ألف قصة وحكاية، بدأت بحلم.. اتحول لمبادرة، وصلت لمشروع قومى هدفه تغيير حياة ملايين من الناس، فى 15-7 ومن قلب المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة، هتعرفوا إزاى بمساهمتكم رسمتوا ضحكة على وشوش المصريين، ولسه محتاجينكم معانا خطوة بخطوة علشان نكمل المشوار".

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف ورفع كفاءة الخدمات والمرافق الموجودة بها، وتستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.