انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور مصر حتي 17 يوليو الجاري 2021 كارنفال Carrefour والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أطلق كارفور مصر كارنفال من العروض والهدايا لهذه المناسبة الكريمة، لكافة عملاءة بعروض للاسعار تفوق التوقعات، وأنظمة تقسيط مختلفة تناسب كافة شرائح المجتمع، الأمر الذي يجعل من هايبر كارفور دائماً في مقدمة الأسواق التجارية في مصر، وذلك نظراً لتميزة وشمول عروضه كافة الجوانب التي يبحث عنها المواطن من ؛ جودة منتج، وسعر مناسب، ونظام تقسيط مميز، بالإضافة إلى إمكانية التسوق والطلب أون لاين.

عروض كارفور ماركت

تسري عروض كارفور حتي 17 من الشهر الجاري يوليو 2021, كما تشمل العروض المقدمة تخفيضات هائلة على المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والتي تعد المنتجات الأهم للشارع المصري، بالأخص المقبلين على الزواج. يجب التنويه انه يمكن الاستفادة من العروض والهدايا بصورة إلكترونية، حيث يتيح المتجر نظام الشراء عبر الإنترنت، كما خصص موقع إليكتروني ورقم خاص لاستقبال الشكاوي والاستفسارات، والذي يمكنكم التعرف عليهم من خلال هذا التقرير.

أنظمة التقسيط مع كارفور

نسّق هايبر كارفور مع العديد من البنوك الاستثمارية في مصر، لإطلاق نظام للتقسيط يناسب كافة العملاء، وعليه فيمكن العميل اختيار النظام الملائم له والانتفاع به، والذي يتمثل في؛

– بنك مصر 12 شهراً بدون فوائد، خلال فترة العروض.

– فاليو بدون مقدم 60 شهراً، مع كاش باك 10%.

– بنك cib على 6 أشهر بدون فائدة.

مجلة Carrefour offer’s

هنا مجلة عروض كارفور 2021, والتي تتضمن العديد والعديد من المنتجات والأجهزة القيمة، والتي تتمثل في؛

– الموبايلات والكاميرات ومختلف الأجهزة الذكية.

– الشاشات والغسلات والثلاجات.

– التكييفات والمراوح والديب فريزر.

– مستلزمات ولعب اطفال.

– منتجات التنظيف المنزلي، والنظافة الشخصية.

– الادوات المنزلية وأجهزة الطبخ.

– المعلبات والجبن والزيوت النباتية والحيوانية.

ويمكن متابعة المزيد من خلال الدخول على رابط كارفور مصر، أو الاتصال على؛ 16061. والان تعرف على مجلة عروض كارفور مصر؛