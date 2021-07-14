نشرة أخبار الزمالك اليوم:خالد الغندور يثير الجدل حول فوز الأهلي بالعاشرة.. الفارس الأبيض يرفض الحديث حول احتراف إمام عاشور في تركيا.. محمد عبد الغني على مائدة بيراميدز

/640632/نشرة-أخبار-الزمالك-اليومخالد-الغندور-يثير-الجدل-حول-فوز-الأهلي-بالعاشرة-الفارس-الأبيض-يرفض-الحديث-حول-احتراف-إمام-عاشور-في-تركيا-محمد-عبد-الغني-على-مائدة-بيراميدز

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض لعل أبرزها قرار نقل مواجهة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة.

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي الأبيض عن توقعه لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام على ملعب محمد بن خامس

وكتب الغندور عبر الفيس بوك : النادي الأهلي هيكسب كايزر ٢ صفر و هدف في الشوط الاول و هدف في الثاني و هيتوج بالبطولة العاشرة و دي توقعاتي لهذا اللقاء اللي هيلعب فيه كايزر مدافعا لحين احراز الاهلي الهدف الاول".

الزمالك يرفض الحديث حول احتراف إمام عاشور في تركيا

رفضت إدارة نادى الزمالك، مناقشة أى عرض فى الوقت الحالى يخص لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وتحديداً العرض التركى الذى وصل إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض

خاصة إن تركيز اللجنة المكلفة لإدارة النادى يتمثل فى تدعيم الفريق والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو مواصلة مشوار المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف

واستقبلت شباكه 18 هدفًا، إلى جانب أيضاً السعى نحو التتويج ببطولة كأس مصر بعدما نجح الفريق فى التأهل إلى دور قبل النهائى بالكأس حيث سيلاقى الفريق نظيره أسوان فى هذا الدور، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل

محمد عبد الغني على مائدة بيراميدز

وضع مسئولي نادي بيراميدز، محمد عبد الغني مدافع الزمالك، ضمن الصفقات المطلوبة في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط الدفاع في ظل ظهوره بمستوي متميز مع الأبيض خلال الفترة الماضية بعد الاعتماد عليه في عدة مباريات

وشهدت الفترة الماضية دخول محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر دائرة اهتمامات بيراميدز لكن النادي الأبيض يرفض نهائيا مبدأ رحيل الونش ليتحول اهتمام نادي بيراميدز للاعب آخر في خط الدفاع الأبيض وهو محمد عبد الغني

وشارك محمد عبد الغنى مع الزمالك هذا الموسم فى 20 مباراة بواقع 17 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا فيما شارك فى مباراتين ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ومباراة فى بطولة كأس مصر