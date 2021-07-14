/640652/تعرف-على-مباريات-الجولة-الأولى-من-الدوري-الإيطالي

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، والتي تم الكشف عن مباريات الجولة الأولي، من البطولة السيرياليج، بعد نهاية موسم 2020/ 2021، وعودة الإنتر ميلان بالتتويج بالبطولة بعد غيابه عن التتويج 11أعوام، وسيطرة نادي السيدة العجوز على البطولة لمدة 9 أعوام.

ويستعرض دوت الخليج جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الممتاز.

وسينطلق الدوري الإيطالي يوم 22 أغسطس المقبل، وسينتهي يوم 22 مايو من العام المقبل 2022.

وجاءت نتائج قرعة الجولة الأولى في الدوري الإيطالي عن المواجهات التالية:

مباريات الجولة الأولى:

- بولونيا - ساليرنيتانا

- كالياري - سبيزيا كالتشيو

- إمبولي (صاعد حديثا) - لاتسيو

- هيلاس فيرونا - ساسولو

- إنتر ميلان - جنوى

- نابولي - فينيسيا (صاعد حديثا)

- روما - فيورنتينا

- سامبدوريا - ميلان

- تورينو - أتلانتا

- أودينيزي - يوفينتوس

الجوائز الفردية بالموسم الماضي

كشفت رابطة الدوري الإيطالي، عن جوائز الأفضل لموسم 2020-2021 للمسابقة.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، عن فوز جيانلوجي دوناروما ، حارس مرمى ميلان بجائزة أفضل لاعب في "الاسكوديتو"، وذلك بعدما قاد فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا بالمحافظة على نظافة شباكه في 14 مباراة.

واختارت الرابطة، الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا، للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب بعدما سجل 21 هدفًا في الدوري.

الرابطة اختارت كريستيان روميرو لاعب أتالانتا كأفضل مدافع في المسابقة، إضافة لاختيار نيكولو باريلا لاعب نادي إنتر كأفضل خط وسط في المسابقة.

وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، بجائزة أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي، بعدما حصد لقب هداف المسابقة بتسجيله 29 هدفًا.

يذكر أن نادي إنتر تُوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي بعد غياب عن منصات التتويج استمر 11 عامًا.

بيريز يهين كريستيانو رونالدو

نشرت صحيفة إل كونفيد نسيال اليوم الأربعاء، تسجيلات صوتية مسربة لبيريز وهو يتحدث عن كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد السابق وفريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، ويعود أصل تلك الترسيبات إلى عام 2012.

وقال بيريز: "كريستيانو رجل أحمق ومغرور، والجماهير يظنون أنه رجل طبيعي ولكنه ريض نفسي ولا يحب إلا نفسه".