تغطية خاصة من دوت الخليج لاحتفالية "حياة كريمة" غدا بتشريف الرئيس السيسي

/640654/تغطية-خاصة-من-تحيا-مصر-لاحتفالية--حياة-كريمة--غدا-بتشريف-الرئيس-السيسي

يجري موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، تغطية خاصة لاحتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قري الريف المصري، والتى أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن انعقادها بتشريف الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، حيث تتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والانجازات التي حققتها علي أرض الواقع منذ بدايتها حتي الآن في قري ومراكز المبادرة.

تغطية خاصة من دوت الخليج لاحتفالية حياة كريمة

موقع دوت الخليج يرصد علي مدار يوم غدا الخميس فعاليات مشاركة جموع المواطنين من مختلف محافظات مصر، وعرض رؤيتهم تجاه ما يحدث بمحافظاتهم من أعمال تطوير، كما يجري العديد من اللقاءات بنواب البرلمان والشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الاعمال و وممثلي المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية المشاركة بالاحتفالية المنتظر، وذلك عبر استوديو موقع دوت الخليج، بمشاركة الزملاء محمود فايد وصلاح عزازي.

مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.

حياة كريمة لكل المصريين

يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).

استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع) يتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد ويبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.