وزير النقل يستجيب لطلب محمود بدر بشأن إنشاء كوبري شبين القناطر«صور»

/640655/وزير-النقل-يستجيب-لطلب-محمود-بدر-بشأن-إنشاء-كوبري-شبين-القناطرصور

استجاب وزير النقل الفريق كامل الوزير، لطلب النائب محمود بدر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،حيث شكلت لجنة برئاسة محمد عبد الخالق حواس مساعد الوزير للنقل للنظر في جميع طلبات النائب محمود بدر .

دوت الخليج يرصد تفاصيل استجابت النائب وزير النقل لطلب النائب محمود بدر

كوبري شبين القناطر

وقد انتقلت اللجنة لشبين القناطر بوجود النائب محمود بدر ومكتبه، واتخذت اللجنة مجموعة من القرارات أهمها :

عمل عدد ٢ كوبري علوي للسيارات علي مزلقاني السكة الحديد، إضافة إلى توسعة وازدواج لكباري الري علي الترع لربط مداخل ومخارج الكوبري بالطرق الداخلية لشبين القناطر .

كما سيتم عمل تخطيط مروري جديد لربط مداخل ومخارج الكوبري بالطرق الداخلية وعمل توسعة سطحية للمجري المائي لترعة الشرقاوية .

وتوجه النائب محمود بدر عضو مجلس النواب ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالشكر لكلا من وزير النقل الفريق كامل الوزير ومساعده محمد حواس.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

قانون التحرش

وشهدت الجلسة التصويت النهائي علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

تراخيص وزير البترول

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.

أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.