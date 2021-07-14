/640656/موسيماني-يعقد-أول-جلساته-مع-الأهلي-بعد-السفر-للمغرب

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول محاضرة للاعبي الفريق في المغرب، استعداداً لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث جلسة موسيماني الاولى مع لاعبي الأهلي.

وعقد موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

موعد وصول البعثة للمغرب

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى المغرب مساء أمس لمواجهة فريق كايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت المباراة على ملعب «كهرماء» الذي يبتعد عن فندق إقامة الأهلي نحو 30 دقيقة.

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

عاين عبد الحفيظ وعدلي ملعب «كهرماء»، الذي يتدرب عليه الفريق اليوم وغداً، استعداداً لمباراة النهائي الإفريقي.

سيد يعاين ملعب اللقاء

ويخوض الأهلي المران في التاسعة من مساء اليوم وغداً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، وهو نفس موعد مباراة النهائي الإفريقي التي تقام يوم السبت المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.