الأهلي يتوجه لخوض أول تدريباته«صور»

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامته بالمغرب منذ قليل، لخوض أول مران استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب.

ويستعرض دوت الخليج أول ظهور لتحرك الأهلي من الفندق إلى ملعب التدريبات.

وعقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى المغرب مساء أمس لمواجهة فريق كايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت المباراة على ملعب «كهرماء» الذي يبتعد عن فندق إقامة الأهلي نحو 30 دقيقة.

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.