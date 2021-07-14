سفير اليابان يسلم وسام الشمس المشرقة إلى القنصل الفخرى السابق بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - سلم نوكى ماساكى سفير اليابان لدى مصر، اليوم الأربعاء، الوسام اليابانى "وسام الشمس المشرقة - أشعة ذهبية مع زهيرات"، إلى القنصل الفخرى العام بالإسكندرية سابقا، المهندس عبد الفتاح محمد رجب، بمحافظة الإسكندرية.





ويأتى التتويج بهذا الوسام تقديرا لتعاون المهندس عبد الفتاح رجب الكبير مع شعب وحكومة اليابان فى مصر، وبصفة خاصة فى محافظة الإسكندرية وما حولها.

وعمل المهندس عبد الفتاح رجب كقنصل فخرى عام للإسكندرية، لما يقرب من 6 سنوات ونصف بداية من عام 2004، وبالإضافة إلى رعاية اليابانيين فى هذه المنطقة، فقد كان له نشاط كبير فى مجموعة واسعة من المواقف، مثل دعم الشركات اليابانية التى تفكر فى العمل فى مصر.

وبعد أن أعرب السفير نوكى عن تقديره للمهندس عبد الفتاح رجب، وتقدم إليه بالشكر على هذه الإنجازات، تطرق بالحديث عن المشاريع التعليمية والاقتصادية المختلفة الجارية حاليا بمشاركة الشركات اليابانية وحكومة اليابان فى الإسكندرية والمناطق المحيطة بها.

وأوضح أن وجود المهندس عبد الفتاح رجب ودوره ونشاطاته قد ساهم فى التنمية متعددة الأوجه والمستويات للعلاقات اليابانية - المصرية الحالية.

وخلال حفل التتويج بالوسام، صرح المهندس عبد الفتاح رجب بأنه يود أن يتقدم بالشكر لجميع اليابانيين الذين شاركوا فى التتويج بهذا الوسام المرموق، كما أنه يرغب فى مواصلة العمل كجسر من جسور التواصل بين مصر واليابان حتى يتعرف الكثير من المصريين على سحر وجمال اليابان، معربا فى النهاية عن سعادته بالتتويج بهذا الوسام المرموق.