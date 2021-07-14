غدا.. قطع المياه عن 3 شوارع فى الجيزة لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بقطع الـمـيـاه عن مناطق "شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد"، لمدة 8 سـاعـات، وذلك اعتبـارا مـن 10 مساء يوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 16 / 7 /2021.





وأرجعت الشركة، وفقا لبيان صحفى، سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذى تم تغييره ضمن أعمال تطوير شارع النيل السياحى. ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة، كما وجه رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وازاله اى معوقات. وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



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