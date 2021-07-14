المحافظون يوجهون برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ففى سوهاج، شدد المحافظ طارق الفقى، على جميع الأجهزة المعنية بإحكام الرقابة ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لتلك التعليمات حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وقال المحافظ فى تصريح له، إن هناك 25 مجزرا بنطاق المحافظة جاهزا للعمل على مدار 24 ساعة ابتداء من الغد وذبح الأضاحى بالمجان، موجها بالتنسيق بين الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لتكثيف الحملات ورصد أى حالات للذبح خارج المجازر على أن يتم وقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد.

وفى بنى سويف، وجه المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تواجد المسئولين التنفيذيين، وتفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أى شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها وفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع جميع المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول.

كما وجه المحافظ عقب الاجتماع الموسع الذى عقده لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد غلق المحلات والمنشآت التجارية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات (كورونا) وفى ظل التعايش مع أزمة الفيروس.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، خطط عمل القطاعات الخدمية لاستقبال العيد، حيث أتمت مديرية الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية طوال أيام العيد برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مديرى الدعوة والمساجد والمتابعة والمساجد الأهلية والإرشاد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنبيه عليها والتى تتضمن الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى والتأكيد على التباعد الجسدى بين المصلين، مع الغلق التام لدورات المياه وتهيئة المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى بنفس ضوابط صلاة عيد الفطر بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع تجهيز الخطباء والالتزام بالمدة الزمنية المقررة للخطبة التى أقرتها الوزارة.

وبالنسبة لخطة استعداد قطاع التموين وجه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء بمعرض بيع اللحوم والسلع الغذائية "أضحى مبارك" الذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى، للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والتموين، فضلاً عن التنسيق لعمل قوافل يومية بمراكز المحافظة من خلال معارض ضمن مبادرة "كلنا واحد" لعرض وبيع اللحوم والسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وتكثيف الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها والدفع بكميات احتياطية لأى منطقة قد يحدث بها شكوى أو قصور، ومتابعة أرصدة المواد البترولية، إلى جانب التنبيه على المخابز البلدية بالعمل بكامل طاقتها خلال أجازة العيد والتأكد من توافر أرصدة كافية من السلع والدقيق بالمطاحن.

وفى قطاع الطب البيطرى، يتم فتح جميع المجازر طوال أيام الأسبوع لاستقبال المذبوحات وذبح الأضاحى للمواطنين مجاناً خلال أيام العيد، وفيما يتعلق باستعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى تم رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط طوال أيام العيد، وتم التأكيد على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، والصفحة الرسمية للشركة.

فيما تضمنت خطة قطاع الكهرباء تفعيل غرفة العمليات للتعامل مع أية حالات طارئة ولسرعة اتخاذ القرار، وتنظيم نوبتجيات وخطة طورائ على مدار 24 ساعة بمقر القطاع والهندسات التابعة له، مع تواجد فرق إزالة الأعطال للجهدين "متوسط ومنخفض"، إلى جانب فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات للتدخل الفورى "حال حدوث أعطال بالشبكة"، بالإضافة إلى تفعيل الخط الساخن 121 الخاص بتلقى بلاغات الأعطال بالتوازى مع عمل مركز التحكم بالقطاع الذى يعمل على مدار 24 ساعة واتخاذ اللازم بشأنها على الفور على أرقام (01206527888 / 2238338)، علاوة على تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند اللزوم، وتجهيز جميع السيارات والأوناش للتعامل مع الأعطال بالسرعة المطلوبة.

وفى قطاع الصحة، تم تشكيل غرفة أزمات فرعية بالمديرية، تحت إشراف وكيل الوزارة، وفيما يتعلق بخطة الطوارئ الوقائية لمديرية الصحة، فقد تم التأكيد على تكثيف حملات المرور على المحلات والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة، وعمل حملات مشتركة مع التموين ومباحث التموين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية خاصة فيما يتعلق بالشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية، فى المقابل تضمنت خطة مرفق الإسعاف لاستقبال العيد تأمين جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة بعدد 75 سيارة إسعاف ومراجعة جاهزيتها وأماكن تمركزها وانتشارها على الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المستلزمات من الأجهزة والمعدات وأجهزة اللاسلكى واسطوانات الأوكسحين، والتى تتوزع بواقع 5 سيارات بمركز الواسطى، و8 سيارات بناصر و32 سيارة لبندر ومركز بنى سويف و8 سيارات لإهناسيا و8 سيارات بمركز ببا و7 سيارات بمركز سمسطا و7 بالفشن.

وفى محافظة الدقهلية، صرح المحافظ الدكتور أيمن مختار، بأنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ فى تصريح صحفى، أنه تم التوجيه بتفعيل جميع أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.

وشدد المحافظ على التفتيش على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافذ والمحلات والمعارض خاصة اللحوم والأضاحى، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر والإدارات الملحقة بها وتوفير مستلزماتها مع تكثيف الحملات البيطرية حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو طرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون.

وفى محافظة البحر الأحمر، وجه المحافظ عمرو حنفى، بضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الخدمات بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع مديرى المديريات الخدمية، وحيث استعرض وكيل وزارة التموين بالمحافظة خلال الاجتماع خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين وإدارة البيئة، لمنع عمليات ذبح الأضاحى خارج المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تشكيل لجان للمتابعة طوال فترة العيد.

وأعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالمساجد الكبرى، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسؤولى مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.