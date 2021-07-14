نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سداد فاتورة التليفون الارضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يتم من خلال عدد من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المستخدم للهاتف الأرضي من داخل منزله وعبر الهاتف بالاستعلام وبشكل إلكتروني عن قيمة السداد التي يجب أن يدفعها المستخدم للشركة ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على تلك الخطوات، والمواعيد الخاصة بالسداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي تكون كما يلي بالنقاط التالية:

الخطوات تتلخص في دخول المواطن على رابط شركة we والذي ييسر له معرفة القيمة الحقيقية لفاتورة الهاتف الأرضي.

الرابط يتيح للمواطن أن يدخل مباشرةً لمنصة الشركة الخاصة بالاتصالات.

يدخل المواطن الرقم المخصص للكود.

يدخل الرقم الخاص بهاتفه، وذلك بالخانة المخصصة.

النقر فيما فوق جملة إظهار الفاتورة.

جميع الفواتير التي لم يسبق للمواطن أن قام بسدادها تظهر على الشاشة.

الاستعلام بالهاتف عن الفواتير الخاصة بالهاتف الأرضي

من الممكن أن تتم جميع الخطوات الاستعلامية عبر الهاتف الشخصي للمستخدم

يلجأ المواطن للخط الساخن الذي خصصته شركة الاتصالات.

الرقم المراد التواصل عليه هو 19777.

يتبع المواطن كل الخطوات المسجلة.

يدخل الكود الخاص بهاتفه الأرضي.

يدخل الرقم الخاص بالتليفون.

تلك الطريقة تيسر حصول المواطن على مختلف الفواتير غير المدفوعة من قبله.

موعد سداد فاتورة التليفون الارضي

أعلنت الشركة عبر منصتها الرسمية عن ضرورة التسديد لمختلف الفواتير للمواطنين والتي لم يدفعوها، والميعاد للسداد يكون بدايةً من الشهر الجاري يوليو ألفين واثنين وعشرين، ومن يتخلف عن السداد فسيكون هناك مبلغ بمثابة غرامة، أو لن يستطيع المواطن أن يجري اتصالات، أو يستخدم الإنترنت.

طرق السداد للفواتير الخاصة بالهواتف الأرضي

السداد يكون من خلال مختلف المنافذ الخاصة بالمصرية للاتصالات والتي تنتشر بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها منافذ مصاري، أو فوري، ومنفذ خدماتي، وكذلك السداد عن طريق منافذ أمان متاح.

السداد من الممكن أن يتم بشكل إلكتروني، والدفع ميسر عبر المنصة الرسمية الخاصة بالشركة بدخولها، واختيار أمر سداد الفواتير، ومن خلال نتلك الخطوة يقدم المواطن طريقة الدفع، ويدخل قيمة المبلغ المراد سداده، وينقر على الكلمة تسديد، وهنا تمت عملية السداد لفاتورة الهاتف الأرضي.