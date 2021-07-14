نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتور التليفون الارضى لشهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الارضى، تزاعمليات البحث حول موعد دفع فاتور تليفون الخاصة بشهر يوليو لمعرفة قيمة الاستهلاك، ودفع الفاتورة قبل انقطاع الخدمة، ويتسائل الكثير حول ماهى فترة السماح التى يجوز معها استعمال الخدمة قبل دفع الفتورة المستحقة، ومتى يتم فرض غرامة تاخير سنوضح ذلك اليوم عبر موقعنا ثقفنى.

سداد فاتورة تليفون شهر يوليو، فى ظل الظروف الحالية مع استمرارازمة فيروس كورونا وخوف الكثير من التواجد فى اماكن مزدحمة يتم البحث حول طرق وخطوات سداد الفتورة بخلاف الذهاب الى فرع ذاتة خلال الفترة المسموح بها قبل فرض اى غرامة تاخير.

استعلام عن فاتورة تليفون الارضى

يتم الاعلان ويتمكن الجميع من الاستعلام عن فاتورة يوم ١٥ من الشهر، وفقا لما تم تحديدة من قبل شركة المصرية للاتصالات، كما تم تحديد فترة سماح يمكن خلالها دقع الفاتورة مع استمرار الخدمة وهى مدة شهر حتى يوم ١٤ من الشهر القادم، بعد مرور الشهر دون دفع الفاتورة سوف تتحول الخدمة الى الاستقبال فقط لمدة شهر ١٥ سبتمبر مع فرض غرامة تأخيركما يمكن الاستعلام عن فاتورة من خلال الاتصال برقم الخدمة 140 ويمكن الاستعلام لمن سبق ولم يدفع الفواتير السابقة الاستعلام قبل يوم ١٥، ولاكن فى حالة سداد اى فاتورة سابقة لم تظهر الفاتورة الا يوم ١٥ وسوف تظهر رسالة لا توجد فواتير مستحقة، ويمكن التاكد من سداد الفاتورة السابقة من خلال موقع الشركة، يمكن ايضا الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى من خلال، الدخول على الرابط الخاص بشركة مصرية لاتصالات ثم ادخال كود المحافظة ثم رقم التليفون.

طرق سداد فاتورة التيفون الارضى

تم الاعلان من قبل شركة مصرية لاتصالات عدة طرق يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون المستحقة الالكترونيا لتجنب الاذدحام وهى.