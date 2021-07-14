فاتورة التليفون الأرضي، نتطرق عبر الآتي من السطور التالية إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي والتي يرغب الكثير من المواطنين في التعرف علي كيفية إتمام هذا الاستعلام بشكل صحيح، وعن طريق فقراتنا القادمة، سنقوم بالعرض لطريقة مبسطة ومن خلالها نقوم بالاستعلام عن القيمة للفاتورة بطريقة صحيحة، مع بيان بعدد الفواتير والتي لم تدفع بالسابق والتي تعد واجبة السداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يتم الاستعلام بالطريقة التي سنذكرها تباعًا بالنقاط القادمة وهي:

نقوم بالدخول عبر الرابط المباشر لمنصة شركة we والذي يتيح الاستعلام بأيسر الطرق.

بعد دخول المواطن على ذلك الرابط عبر ضغطة بسيطة عليه، يسهل الاستعلام.

ضرورة إدخال الرقم الكودي المخصص للمواطن بخانته الصحيحة.

إدخال الرقم الهاتفي الأرضي بحقله المخصص.

تظهر الجملة عرض فاتورة، فيقوم المستخدم بالنقر عليها.

كل الفواتير التي لم تدفع فعلى المساخدم للهاتف من النوع الأرضي أن يدفعها، وتظهر بنموذج إلكتروني تعريفي للمواطن، فيبين له تعداد الفواتير المتراكمة عليه.

الاستعلام باستخدام الهاتف عن الفاتورة

من الممكن للمواطن أن يتم كل خطواته بخصوص الاستعلام عبر ما هو آتي ذكره من الخطوات الآتية:

المواطن سيلجأ للخط الساخن، ثم بعد ذلك يستعلم عن الفاتورة الخاصة بهاتفه.

الرقم لهذا الخط الساخن هو 19777.

مختلف الخطوات التي يستمع لها المواطن عبر هاتفه ستكون هي المطلوبة منه كي يتتبعها، وذلك للتوصل لقيمة السداد الفعلية للفاتورة.

إدخال الرقم خطوة أساسية، وكذلك الإدخال الدقيق للكود الخاص بالتليفون.

الطريقة بسيطة وميسرة ومن الممكن أن يقوم بها أي مواطن لمعرفة الفاتورة الحالية، وسابق الفواتير التي لم يتم دفعها من قبل.

طريقة السداد للفاتورة

السداد لكل فاتورة لم يسبق دفعها يكون يسير عبر توجه المواطن للمنافذ التي خصصتها الشركة ليتم الدفع من خلالها ومن بين هذه المنافذ منفذ أمان، والمنفذ مصاري، وكذلك منفذ فوري، والمنافذ متواجدة بشتى أنحاء الجمهورية.

السداد كذلك قد يتم بطريقة إلكترونية، وهي الأسهل، والأيسر عبر المنصة الرسمية التي تتبعها الشركة، والدفع عن طريق استخدام البطاقة أو الفيزا.