نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 دبلوم “صنايع- زراعة- تجارة- فنادق” عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي
تتابعون رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 حيث ما يزال الطلاب والطالبات يترقبون موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، فقد تم الإعلان من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ما هي إلا ايام قليلة ويتم الانتهاء من تصحيح كراسات إجابات الطلاب في المواد النظرية، ثم يتم رصد ومراجعة الدرجات واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، تابعونا لمعرفة المزيد حول نتائج الدبلوم الفني 2021 الدور الأول.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021
يتم الاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني من خلال بوابة التعليم الفني الرسمية التي تقوم كل عام بعرض نتائج الطلاب والطالبات لكافة الشعب والتخصصات، وهذا لطلاب الدور الأول وأيضا الدور الثاني، ويتم الاستعلام عن نتائج الدبلومات بالاسم ورقم الجلوس والشعبة وسنوافيكم بطريقة الاستعلام.
موعد ظهور نتيجة الدبلومات 2021
حسب تصريحات الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني فإن نتائج الدبلومات ستظهر في 29 يوليو الجاري، اي بعد حوالي اسبوعين من الآن، كما قام بالإعلان عن موعد بدء تلقي طلبات التظلمات علي درجات الدبلوم ليكون بداية من ثاني يوم لظهور النتيجة ويستمر مدة 15 يوما.
نتيجة الدبلوم الفني
- يتم الدخول علي بوابة التعليم الفني من خلال الرابط الرسمي.
- الدخول علي صفحة نتائج الطلاب.
- اختيار الشعبة وكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لها.
- النقر علي عرض النتيجة.
نتائج الدبلومات 2021
نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2021
|نتيجة الدبلوم الصناعي نظام 3 سنوات- لم تظهر
|نتيجة الدبلوم الصناعي نظام 5 سنوات- لم تظهر
|نتيجة الدبلوم التجاري نظام 3 سنوات- لم تظهر
|نتيجة الدبلوم التجاري نظام 5 سنوات- لم تظهر
|نتيجة الدبلوم الزراعي نظام 3 سنوات- لم تظهر
|نتيجة الدبلوم الزراعي نظام 5 سنوات- لم تظهر
|نتيجة الدبلوم الفندقي نظام 3 سنوات- لم تظهر
|نتيجة الدبلوم الفندقي نظام 5 سنوات- لم تظهر
|نتيجة دبلوم تمريض – لم تظهر
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بوابة التعليم الفني
تقوم بوابة التعليم الفني بعرض كل ما يهم طلاب شهادة الدبلومات في كافة الشعب والتخصصات، حيث تقوم بعرض نتائج الطلاب وأيضا أهم الأخبار التي يجب علي الطلاب معرفتها من حيث مواعيد التقديمات الهامة أو اية اوراق تطلبها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها الطلاب علي مدي السنوات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 دبلوم “صنايع- زراعة- تجارة- فنادق” عبر بوابة التعليم الفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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